La violencia digital contra las mujeres puede generar consecuencias que trascienden las pantallas y comprometen su integridad física y emocional. Según un estudio de la empresa de ciberseguridad Kaspersky, el 51 % de las latinoamericanas reconoce que el abuso facilitado por la tecnología puede derivar en agresiones físicas o problemas de salud relacionados con el estrés.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, la compañía presentó el informe Control invisible: ¿qué es el abuso facilitado por la tecnología?, que identifica diferencias entre hombres y mujeres en la percepción de estos riesgos.

Entre las principales manifestaciones de violencia digital figuran el acoso en redes sociales, la vigilancia de los movimientos de una persona mediante su celular, el control de sus comunicaciones y el acceso no autorizado a sus cuentas personales.

El 83 % de las mujeres reconoce las consecuencias psicológicas del abuso digital

De acuerdo con la investigación, el 83 % de las mujeres latinoamericanas identifica el estrés, la depresión y el trauma entre las posibles consecuencias psicológicas de la violencia digital, frente al 76 % de los hombres.

En cuanto a los riesgos físicos, el porcentaje de mujeres que reconoce estas consecuencias alcanza el 51 %, mientras que entre los hombres es del 45 %.

Tatyana Shishkova, directora del Equipo de Investigación y Análisis para América Latina de Kaspersky, explicó que el acceso no autorizado a dispositivos e información personal puede comprometer la seguridad de las víctimas fuera de internet.

“Los límites entre el daño digital y el físico pueden volverse cada vez más difusos”, advirtió la especialista.

Mujeres consideran necesaria una mayor regulación contra la violencia digital

El estudio también revela que el 46 % de las latinoamericanas considera que el abuso facilitado por la tecnología requiere regulación gubernamental, frente al 38 % de los hombres.

Por otro lado, el 20 % de los hombres sostiene que la seguridad y el bienestar en línea deben ser responsabilidad de cada individuo, mientras que entre las mujeres este porcentaje alcanza el 14 %.

Leonie Maria Tanczer, profesora asociada de Ciencias de la Computación en University College London (UCL), señaló que afrontar esta problemática requiere una respuesta que combine regulación, tecnologías más seguras, servicios de apoyo accesibles y una mayor participación de las instituciones.

¿Cómo identificar y prevenir la violencia digital?

Los especialistas de Kaspersky recomiendan adoptar las siguientes medidas frente a posibles situaciones de abuso facilitado por la tecnología:

Reconocer las señales de alerta: identificar conductas de vigilancia, amenazas, acoso, suplantación de identidad y control de las comunicaciones personales.

identificar conductas de vigilancia, amenazas, acoso, suplantación de identidad y control de las comunicaciones personales. Tomar en serio los incidentes digitales: considerar que estas agresiones pueden afectar la seguridad física de las víctimas.

considerar que estas agresiones pueden afectar la seguridad física de las víctimas. Guardar evidencias: conservar mensajes, capturas de pantalla y otros registros, siempre que hacerlo no represente un riesgo.

conservar mensajes, capturas de pantalla y otros registros, siempre que hacerlo no represente un riesgo. Actuar con precaución ante programas espía: eliminar inmediatamente una aplicación de vigilancia podría alertar al agresor y agravar la situación.

eliminar inmediatamente una aplicación de vigilancia podría alertar al agresor y agravar la situación. Utilizar herramientas de seguridad confiables: recurrir a soluciones que permitan identificar aplicaciones sospechosas, siempre que sea seguro hacerlo.

recurrir a soluciones que permitan identificar aplicaciones sospechosas, siempre que sea seguro hacerlo. Buscar ayuda especializada: contactar con organizaciones dedicadas a atender casos de violencia doméstica y acoso digital.

¿Qué es el stalkerware y cómo puede afectar a las mujeres?

El stalkerware es un tipo de software utilizado para vigilar las actividades de una persona mediante sus dispositivos electrónicos sin su consentimiento.

Estos programas pueden facilitar el acceso no autorizado a información privada y convertirse en instrumentos de control y acoso.

Ante la sospecha de que un dispositivo está siendo vigilado, los especialistas recomiendan utilizar otro equipo de confianza para solicitar orientación profesional antes de realizar modificaciones que puedan alertar al agresor.

En el Perú, las personas afectadas por situaciones de violencia también pueden solicitar orientación mediante la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).