Un suboficial de la Policía Nacional fue intervenido la madrugada de hoy, cuando acudió al penal de Socabaya, en Arequipa, para participar en una requisa de objetos prohibidos junto con personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Se trata de Luis Alberto Ollachica, quien llegó al establecimiento penitenciario junto a otros efectivos policiales. Sin embargo, durante la revisión corporal previa a su ingreso, el personal del INPE encontró entre sus pertenencias un cargador de celular blanco y un cable USB del mismo color, artículos cuyo ingreso está prohibido en el centro penitenciario.

Según la información proporcionada, antes de la diligencia se había recomendado a los policías no llevar celulares, cargadores ni otros equipos electrónicos al penal. Pese a esta indicación, el suboficial acudió con estos objetos.

Tras el hallazgo, el personal penitenciario comunicó el hecho al Ministerio Público para que realice las investigaciones correspondientes y determine por qué el agente llevaba estos artículos e identifique si existió la intención de ingresarlos al establecimiento o si se trató de un descuido.

Por el momento, las circunstancias del hallazgo deberán ser esclarecidas por las autoridades.