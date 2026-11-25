El ministro de Transportes y Comunicaciones, Angello Tangherlini, planteó fortalecer la colaboración entre el Estado y el sector privado para reducir las brechas de infraestructura en el Perú, durante su participación en la primera jornada de CADE Ejecutivos 2026, que se desarrolla en Urubamba, Cusco.

El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) expuso la visión del Ejecutivo sobre el desarrollo del país para los próximos cinco años, con énfasis en la conectividad, el crecimiento económico y la generación de oportunidades en las regiones.

Ministro del MTC plantea fortalecer la inversión privada

Durante su intervención, Tangherlini sostuvo que la participación del empresariado resulta fundamental para atender las necesidades de infraestructura del país y alcanzar los objetivos de desarrollo económico y social.

“El Estado debe trabajar de la mano con el sector privado para poder lograr los objetivos que necesita el país tanto para el bienestar social como para el bienestar económico”, manifestó el ministro.

Asimismo, señaló que la magnitud de la brecha de infraestructura requiere un trabajo coordinado entre las instituciones públicas y las empresas privadas.

Asociaciones público-privadas y obras por impuestos

El titular del MTC destacó las asociaciones público-privadas (APP) y las obras por impuestos (OxI) como mecanismos para impulsar la ejecución de proyectos de infraestructura mediante la colaboración entre el Estado y el empresariado.

Ambas modalidades permiten incorporar la participación del sector privado en el desarrollo de proyectos y servicios públicos.

Durante el diálogo también se abordaron las condiciones necesarias para destrabar inversiones, generar previsibilidad y mejorar la articulación entre el Gobierno nacional, los gobiernos regionales y el sector empresarial.

CADE Ejecutivos 2026 pone énfasis en el desarrollo de las regiones

La 64.ª edición de CADE Ejecutivos, organizada por IPAE Acción Empresarial, se desarrolla del 24 al 26 de noviembre en el Centro de Convenciones Plaza Yanahuara, en Urubamba, Cusco, bajo el lema “Unidos para Avanzar”.

El encuentro empresarial reúne a autoridades, empresarios y especialistas para analizar los desafíos económicos y sociales del Perú, así como formular propuestas orientadas al desarrollo nacional.

La agenda contempla cuatro ejes temáticos: la necesidad de unirnos, crecer desde las regiones, crecer en el mundo global y avanzar unidos.