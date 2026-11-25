El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto Otero, recibió pifias durante su participación en CADE Ejecutivos 2026, luego de no definir su posición sobre una eventual ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y la aprobación de la nueva ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE).

El incidente ocurrió el martes 24 de noviembre, durante la primera jornada del encuentro empresarial que se desarrolla en Urubamba, región Cusco.

El parlamentario del Partido del Buen Gobierno fue consultado sobre su disposición para impulsar medidas legislativas frente a la problemática de la formalización minera.

Óscar Reto recibe pifias tras respuesta sobre la ley MAPE

Ante la consulta, el titular de la Cámara de Diputados manifestó que actualmente se encuentra concentrado en atender la emergencia relacionada con el fenómeno de El Niño y que posteriormente revisará las iniciativas vinculadas al sector minero.

“Estoy abocado más que todo al fenómeno de El Niño, pero regresando voy a ver esto de la ley MAPE” , manifestó Reto.

Sus declaraciones generaron pifias entre los asistentes al encuentro empresarial, quienes escuchaban su participación en el panel sobre democracia y poder ciudadano.

Presidente de la Cámara de Diputados afirma que debe ser imparcial

Ante la insistencia del periodista Fernando Carvallo, moderador del panel, sobre si promovería una respuesta legislativa frente a esta problemática, Reto argumentó que su cargo le exige mantener una posición imparcial.

“Yo como presidente... me van a decir, sí, la posición cómoda, claro, pero es la que me toca. Ser presidente y ser imparcial en estos aspectos. No puedo yo ir para un lado o para el otro”, respondió.

El parlamentario también sostuvo que no puede intervenir directamente en las decisiones que adoptan las comisiones legislativas.

Las declaraciones de Reto se producen a pocas semanas del vencimiento del Registro Integral de Formalización Minera, previsto para el 31 de diciembre de 2026.