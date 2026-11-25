El fenómeno de la música mexicana continúa conquistando escenarios internacionales y Fuerza Regida es uno de sus grandes protagonistas. Ahora, el público peruano tendrá la oportunidad de disfrutar por primera vez en vivo de la agrupación, en una noche que promete hacer cantar, saltar y vibrar a sus seguidores de principio a fin. Esta será una oportunidad imperdible para vivir la energía y el estilo que los han convertido en referentes de la música regional mexicana actual.

Éxitos como “Harley Quinn”, “TQM”, “Sabor Fresa”, “Bebe Dame”, “Marlboro Rojo” y su más reciente hit “Suzuki” formarán parte de una noche cargada de adrenalina, donde los corridos, los ritmos contagiosos y la fuerza de su propuesta musical tomarán el escenario. Los fanáticos podrán corear sus canciones favoritas y ser parte de una experiencia que quedará en el recuerdo de los amantes del género.

El impacto de Fuerza Regida en la industria musical se refleja en sus impresionantes números: 50 millones de oyentes mensuales en Spotify, una nueva marca histórica alcanzada este año; más de 35 mil millones de reproducciones acumuladas a lo largo de su carrera y 15 ingresos al Billboard Hot 100. Su proyección internacional también se evidencia en sus colaboraciones, entre ellos Marshmello, Shakira, Drake, Maluma, Manuel Turizo, Becky G, Peso Pluma, Grupo Frontera y Anuel AA, entre otros.

En 2026, Fuerza Regida alcanzó importantes hitos en su trayectoria: obtuvo su primera nominación al GRAMMY y se convirtió en el primer acto de música mexicana nominado a Álbum del Año en los American Music Awards. A ello se suma su destacada participación en los Premios Billboard de la Música Latina 2026, donde se convirtió en la máxima ganadora de la noche con ocho galardones, incluido el prestigioso Premio Billboard Vanguardia, que reconoce una carrera marcada por la innovación y una visión creativa fuera de lo convencional. Su éxito “Marlboro Rojo” fue uno de los grandes protagonistas de la ceremonia al llevarse cuatro premios: Hot Latin Song del Año, Canción Streaming del Año, Canción Latina del Año en Global 200 y Canción Regional Mexicana del Año.

Liderada por el cantautor y CEO de Street Mob Records, Jesús Ortiz Paz (JOP), junto a José “Pelón” García en la tuba, Moisés López en el tololoche, Khrystian Ramos en la armonía y guitarrón, y Samuel Jáimez en el requinto, Fuerza Regida ha trascendido las fronteras de la música regional mexicana y consolidado su presencia en la escena internacional, conquistando nuevos públicos y escenarios. Ahora, será el turno de Lima de vivir este fenómeno en directo.

El esperado encuentro con sus seguidores peruanos tendrá lugar este 23 de febrero de 2027 en el Multiespacio Costa 21, en una noche que marcará el debut de la agrupación en nuestro país. La preventa inicia el lunes 30 de noviembre con un 10% con tarjetas BBVA. La venta general inicia el miércoles 2 de diciembre a las 10:00 a. m. (O al agotar stock de preventa) a través de Teleticket.