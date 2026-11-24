Magaly Medina también se pronunció luego de que Francho Sierralta protagonizara un incómodo momento durante el espectáculo de Luzu TV, en Lima, donde fue identificado como uno de los involucrados en el ‘ampay’ del yate ocurrido en Argentina.

La periodista cuestionó al amigo de Said Palao y Mario Irivarren por asistir al evento junto a su esposa, quien quedó expuesta a una situación incómoda cuando Sierralta reconoció ante Nico Occhiato que era él quien aparecía en las imágenes difundidas por Magaly TV La Firme.

Al ver las imágenes del espectáculo de Luzu TV, Magaly Medina calificó el episodio como una situación humillante para la esposa. “ Qué terrible. Nadie quisiera ser la esposa de Francho Sierralta en ese momento. Ridículo público y humillación pública ”, comentó.

“ Francho sabía a lo que iba. ¿Por qué te expones? ¿Por qué no te fuiste a verlos a otro país? Puede ser fan del programa, pero primero pienso en mi esposa, que me pueden reconocer y no la expongo. Creo que él siempre ha fluctuado entre ser figureti y no. La consiguió de la peor forma, en el yate ", agregó.

Medina consideró que Francho Sierralta no habría reflexionado sobre su comportamiento tras la infidelidad hacia su esposa durante el episodio del yate en Argentina. “ Creo que este tipo no asumió lo que hizo porque la mujer lo perdonó casi inmediatamente ”, sostuvo la conductora.

Aunque algunos usuarios en redes sociales criticaron que el público se burlara de la esposa de Francho Sierralta, Magaly Medina sostuvo que esa no habría sido la intención de los asistentes que acudieron al espectáculo de Luzu TV.

“ Yo creo que el público no se ha burlado de ella. Lo que ha hecho el público es señalarle a Nico Occhiato quién era él. Ni se habían dado cuenta de que ella era la esposa ”, indicó la periodista.