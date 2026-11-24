El saldo trágico de tres efectivos de la Policía Nacional fallecidos y otro gravemente herido fue el resultado de la volcadura de un patrullero de la comisaría de Tintay Puncu, ocurrida durante la madrugada de hoy en el sector de Pamuri, distrito de Acraquia, provincia de Tayacaja, Huancavelica.

Según información preliminar, la unidad policial de placa EPF-643 se desplazaba con dirección a Huancayo cuando sufrió el aparatoso accidente. En el vehículo viajaban cuatro efectivos, de los cuales tres perdieron la vida.

Ellos han sido identificados como el SB PNP Víctor Mercedes Alcántara Yache, el S2 PNP Luis Alejandro Ordaya Aliaga y el S3 PNP Maycol Jhasiel Salazar Saume.

El S3 PNP Renán Rony Ramos Palomino sobrevivió con lesiones de gravedad y fue llevado a Huancayo para recibir atención médica especializada.

Las autoridades realizan las diligencias correspondientes; sin embargo, de manera extraoficial se supo que el cansancio del conductor y las condiciones de la carretera podrían haber influido en el siniestro, estas versiones no han sido confirmadas.