El fallecido papa Francisco aseguró en su diario personal haber visto al diablo en tres ocasiones y haber divisado las “puertas del infierno”. El pontífice argentino también confesó su temor a sentirse omnipotente durante su pontificado y reveló que atravesó una crisis espiritual entre 2021 y 2022.

Las revelaciones forman parte de El diario íntimo del papa Francisco (editorial Debate), presentado por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano, cuya publicación mundial fue anunciada para este martes.

El libro recoge y analiza las anotaciones que Jorge Mario Bergoglio realizó entre 1992 y 2024 en una agenda de tapas negras hasta ahora desconocida, en la que plasmó sus preocupaciones, experiencias religiosas, arrepentimientos y autocríticas, según información de las agencias AFP y EFE.

Papa Francisco aseguró haber visto al diablo tres veces

En una anotación fechada el 24 de enero de 2021, Francisco recordó tres episodios en los que estaba convencido de que el demonio se encontraba “presente físicamente”, según una copia de la edición francesa del libro consultada por AFP.

El primero ocurrió cuando era arzobispo de Buenos Aires, mientras regresaba a casa en un automóvil.

“Lo vi por la ventanilla del auto. No olvidaré sus ojos amenazantes y, al mismo tiempo, seductores”, escribió el pontífice.

El segundo episodio tuvo lugar durante una misa en una capilla carmelita, donde aseguró haber observado nuevamente al demonio con una mirada que comparó con destellos de fuego.

El tercer encuentro ocurrió durante una reunión en Roma, días después de regresar de su viaje a Chile en 2018, marcado por las críticas relacionadas con los casos de abusos sexuales en la Iglesia católica.

“Lo vi y sentí su voz, triunfante, poseedora de todo: ahora logré todo lo que quería”, señaló Francisco en un pasaje recogido por EFE.

Francisco afirmó haber visto las puertas del infierno

En otra anotación, fechada el 7 de junio de 2018, el pontífice aseguró haber divisado las “puertas del infierno” mientras se preparaba para dormir.

Según su relato, Francisco recurrió al rosario como instrumento de defensa espiritual. También manifestó que Dios le había dado la oportunidad de liberarse de aquellos encuentros.

Estas experiencias corresponden a testimonios personales registrados por Bergoglio en su diario.

La tentación del poder y la crisis espiritual del papa Francisco

Los escritos también revelan las preocupaciones del pontífice argentino ante la acumulación de responsabilidades y la tentación de ejercer el poder como si fuera omnipotente.

Francisco reconoció que la atención que dedicaba a los argentinos le restaba tiempo para cumplir sus obligaciones, lo que provocaba que los problemas se acumularan y tuviera que trabajar hasta altas horas.

Fernández explica que esta dificultad para decir que no llevaba al pontífice a intentar asumir personalmente numerosos asuntos. En ese contexto, Francisco escribió el 25 de noviembre de 2018: “Sentí claramente la voz del demonio”.

El libro también describe una crisis que se prolongó entre 2021 y 2022, marcada por problemas de gobierno, presiones ante las decisiones que debía adoptar y momentos de desolación espiritual.

El 30 de diciembre de 2022, Francisco manifestó su rechazo a convertirse en una persona “que usa a los otros como muñequitos”.

El sufrimiento de Francisco tras su viaje a Chile

Uno de los episodios que más preocupó al pontífice estuvo relacionado con su viaje a Chile en enero de 2018, en medio de cuestionamientos por las denuncias de abusos sexuales y encubrimiento dentro de la Iglesia.

En sus anotaciones, Bergoglio reconoció que le había costado comprender inicialmente la magnitud del problema y expresó su desolación por lo ocurrido durante aquella visita.

“Me costó asumir lo de Chile, no pensé que fuera tan grave”, confesó en su diario, según EFE.

El lado más íntimo de Jorge Mario Bergoglio

Además de sus experiencias espirituales, el diario contiene reflexiones sobre la muerte, el envejecimiento y comportamientos personales que el propio Francisco cuestionaba.

En diferentes pasajes, el religioso se reprochó haber experimentado sentimientos de desdén, envidia y orgullo. También lamentó haber ignorado en una ocasión a un hombre ebrio que intentó hablarle en la calle.

Desde finales de la década de 1990, Bergoglio reflexionaba sobre la cercanía de la muerte. Incluso en enero de 1997, cuando tenía 60 años, consideraba que le quedaba poco tiempo de vida.

El manuscrito también contiene referencias a conversaciones con figuras internacionales, como la entonces canciller alemana Angela Merkel, con quien abordó la crueldad de las guerras y su visibilidad a través de los medios de comunicación.

León XIV autorizó la publicación del diario de Francisco

El cardenal Víctor Manuel Fernández explicó que Francisco le había mostrado la agenda de tapas negras en su residencia de Santa Marta, en el Vaticano, y le había confiado la decisión sobre el destino de sus escritos.

Tras la muerte del pontífice argentino, Fernández trasladó al papa León XIV su preocupación de que el manuscrito terminara olvidado en algún depósito. Finalmente, obtuvo autorización para publicar extractos.

El purpurado precisó que las cuestiones más reservadas estaban escritas en clave y que se evitaron nombres y detalles que pudieran afectar a terceros.

El diario contiene 141 páginas escritas: 86 anteriores a su elección como papa y otras 55 correspondientes a su pontificado.

¿Qué escribió el papa Francisco en su última anotación?

La última entrada del diario está fechada el 18 de agosto de 2024. En ella, Francisco volvió a recordar los episodios en los que aseguró haber sentido la presencia del demonio.

El pontífice expresó la necesidad de mantenerse atento ante esas experiencias y concluyó con una petición de protección espiritual: “Pido a la Virgen que me cuide y me ayude”.

Francisco falleció el 21 de abril de 2025, a los 88 años, después de permanecer poco más de doce años al frente de la Iglesia católica.