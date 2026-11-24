Una explosión registrada la tarde del lunes 23 de noviembre en la planta de oxígeno del Hospital Municipal de Arequipa dejó un trabajador herido y ocasionó daños materiales en ambientes cercanos. El incidente se produjo por la explosión de una válvula del sistema de oxígeno.

El trabajador afectado fue identificado como Alex Pilco, operador de la planta de oxígeno. Tras el accidente, fue atendido inicialmente en el tópico de urgencias del establecimiento y posteriormente trasladado al Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo (CASE) para recibir atención especializada. Según informó el hospital, su estado de salud es estable y se encuentra sin complicaciones.

La explosión también provocó la interrupción del suministro eléctrico en la zona afectada. Sin embargo, el servicio fue restablecido luego de las reparaciones correspondientes.

Sobre la intervención de emergencia, los bomberos señalaron que, tras la detonación, el personal del hospital no les permitió ingresar de inmediato a las instalaciones. Los trabajadores esperaron la llegada del director del establecimiento para autorizar las labores de intervención y verificar que no se hubiera producido un incendio.

A través de un comunicado difundido anoche, el Hospital Municipal informó que, luego de culminar las diligencias policiales y los peritajes, se descartó el incendio en la planta de oxígeno. Asimismo, confirmó que los servicios y las actividades correspondientes al turno nocturno se reanudaron con normalidad.

Al lugar también acudieron efectivos de la Policía Nacional y personal de los bomberos para atender la emergencia.