Rafael Cardozo se refirió al incómodo episodio que protagonizó Francho Sierralta durante el espectáculo de ‘Nadie Dice Nada’, de Luzu TV, en Lima. El empresario fue increpado por uno de los asistentes, quien recordó el polémico ampay que protagonizó en un yate en Argentina junto a Mario Irivarren y Said Palao. El hecho generó diversas reacciones, sobre todo porque Sierralta se encontraba acompañado de su esposa, Nathalie Galleno.

Al ser consultado por lo ocurrido, el brasileño dio su opinión y admitió que experimentó sentimientos encontrados al ver las imágenes del espectáculo. No obstante, enfocó parte de sus comentarios en la decisión que habría tomado la pareja de seguir adelante con su matrimonio pese a la polémica.

“ Lo que ganó en ese caso fue el amor, porque hubo el perdón y todo lo demás. Bonito ”, comentó al referirse a la reconciliación.

El exchico reality también señaló que Francho podría continuar bajo la atención pública debido al impacto que tuvo el episodio en el espectáculo argentino. “ Si él lo que no quería era seguir como en el ojo público, ya con esto olvídate, mínimo hasta que acabe el año ”, sostuvo.

Rafael también bromeó sobre la forma en que Sierralta terminó acaparando la atención durante el espectáculo, pese a que inicialmente no era uno de los asistentes más conocidos. “ De todos los chicos que estaban ahí, prácticamente Franco era el menos conocido. Y se fue y ahora es el más conocido ”, indicó.

En ese sentido, Rafael cuestionó las reacciones negativas de quienes critican a una pareja por decidir continuar su relación después de una infidelidad. El brasileño sostuvo que este tipo de decisiones les corresponden exclusivamente a sus protagonistas. “ Tú ves a la gente que comenta como que le jode, le molesta que lo hayan perdonado. Pero ¿qué te molesta? ”, expresó.

No obstante, aclaró que no resta importancia a las consecuencias de una infidelidad y señaló que una traición puede causar un profundo daño a quien la sufre y a su entorno familiar. “ Ser infiel es grave y afecta en todo aspecto a la persona con quien estás (...) Él se dañó a él, a su esposa, a su suegra y punto, pero no a la gente ”, concluyó.