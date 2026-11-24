Una denuncia fue presentada ante la Fiscalía contra la alcaldesa del distrito de José Leonardo Ortiz, Elvia García Sánchez, y la funcionaria Magdaleni Lozada Ramírez, por la instalación de juegos mecánicos en las inmediaciones del parque San Carlos, en la provincia de Chiclayo, en la región Lambayeque.

Hechos

El 22 de octubre de 2026, el entonces subgerente de Comercio y Licencias, Daniel Odar Prado denegó el permiso basado en una opinión técnica desfavorable; pero, pocos días después fue destituido del cargo.

Posteriormente, el 12 de noviembre de 2026, Lozada Ramírez, encargada de la subgerencia de Comercio, firmó la autorización a favor de Dianira Luliquis Coronel, para instalar y operar juegos mecánicos en la avenida José Balta y la calle Coloniaje, del 19 al 26 de noviembre, por el 65° aniversario del distrito.

Para ello se amparó en un certificado de inspección ECSE, con vigencia hasta el 30 de noviembre, el cual, no constituía autorización para realizar la actividad.

Frente a esta situación, vecinos y dueños de negocios de la zona enviaron un memorial a la alcaldesa, pidiendo el retiro inmediato de los juegos, invocando normas constitucionales sobre el uso de espacios públicos.

Advirtieron un bloqueo de vías que impedirá el paso de ambulancias, bomberos y patrulleros ante emergencias, además de obstaculizar la evacuación de aguas pluviales frente a lluvias.

Asimismo, alertaron sobre riesgos de electrocución, cortocircuito, incendio y afectación al servicio eléctrico, ruido excesivo de música y grupos electrógenos.

Por ello, en denunciante Ronald Gonzales Urbina solicitó al fiscal de turno realizar una constatación en el lugar de los hechos debido al peligro por el cableado eléctrico expuesto.

El 16 de noviembre enviaron el memorial los vecinos a la alcaldesa, pero no obtuvieron ninguna respuesta.