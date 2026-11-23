Una intervención quirúrgica oportuna permitió al Hospital Regional Lambayeque (HRL) salvar la vida de una niña de 7 años, procedente de Chiclayo, que ingresó al establecimiento de salud con siete días de evolución de dolor abdominal, fiebre y vómitos.
Intervención
Tras una evaluación clínica, exámenes de laboratorio y una tomografía, especialistas del Servicio de Cirugía Pediátrica identificaron un absceso apendicular, una complicación caracterizada por la acumulación de pus dentro de la cavidad abdominal.
La cirujana pediatra Judith Apaza Yupanqui explicó que la menor presentaba una colección aproximada de 200 mililitros de material purulento. Advirtió que la permanencia de esta infección podía desencadenar una sepsis, con consecuencias potencialmente mortales.
Ante este escenario, el equipo médico realizó una intervención quirúrgica para drenar el contenido infeccioso, procedimiento que permitió controlar la complicación y favorecer la recuperación de la paciente.
Especialistas
El HRL informó que su Servicio de Cirugía Pediátrica cuenta actualmente con tres cirujanos pediatras y atiende patologías de alta complejidad en recién nacidos, lactantes, niños y adolescentes.
Entre sus procedimientos destacan las cirugías laparoscópicas mínimamente invasivas y las intervenciones neonatales por malformaciones congénitas, gastrosquisis y obstrucciones intestinales, entre otras condiciones que requieren atención especializada.
Asimismo, la especialista destacó que la incorporación de la nutrición parenteral amplía las posibilidades de atención de recién nacidos con patologías complejas.
Finalmente, exhortó a los padres de familia a acudir oportunamente a un establecimiento de salud ante señales de alarma o problemas que requieran evaluación especializada, como apendicitis, hernias, fimosis, tumoraciones de partes blandas y cálculos en la vesícula, a fin de evitar complicaciones.