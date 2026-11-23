Un grupo de padres de familia y profesores de la institución educativa N°11014 “Inmaculada Concepción” protestó de manera enérgica en los exteriores de la Basílica Santa María Catedral de Chiclayo.

Protesta

Los manifestantes se desplazaron hasta el centro de la ciudad para hacer sentir su malestar en contra del Gobierno Regional (GORE) de Lambayeque, porque el proyecto de reconstrucción del colegio, ubicado en la urbanización Federico Villarreal, no culmina, pese haber iniciado hace 5 años.

La directora del plantel, Glenny Lucumí Barreto, enfatizó que, desde el 2021, el uso de locales alquilados perjudica seriamente la calidad educativa para cerca de 1 200 alumnos, y atenta contra el derecho al trabajo de los profesores. Ambos problemas son perfectamente conocidos por las autoridades del GORE así como por el Ministerio de Educación (Minedu), pero lejos de ofrecer una salida, pareciera que prefieren gastar casi S/1 millón de soles al año en alquileres.

“Ya no sabemos a quién acudir para que el colegio pueda ser entregado de una vez. Los escolares no pueden continuar en estas condiciones, incluso su seguridad está en juego”, expresó Lucumí.

A la fecha, sigue pendiente que el GORE, a través de la Gerencia Regional de Infraestructura, levante las observaciones técnicas por fallas estructurales detectadas en la nueva edificación. El tiempo es el principal factor en contra, pues la actual gestión encabezada por Jorge Pérez Flores está por terminar.

Grave

El contrato de ejecución de la obra fue firmado el 5 de octubre de 2021 por un monto de S/ 18 millones 642 mil 037 y un plazo de 360 ​​días. En tanto, el contrato de servicios de supervisión fue firmado el 19 de noviembre de ese año por un monto de S/ 692 mil 081 y un plazo de 390 días.

De haberse respetado el contrato, los alumnos estarían ocupando sus respectivas aulas y no habría protesta.

En 2023 la Contraloría informó al GORE el hallazgo de un pago de S/ 138 mil 097 al contratista por trabajos no ejecutados.

En noviembre de este año, los padres de familia informaron al Consejo Regional que la población estudiantil en “Inmaculada Concepción” se reduce cada año.

Dato

En 2025, un informe del Órgano de Control explicó que el GORE pagó S/ 145 mil por un peritaje de la obra que contenía errores.