Una denuncia fue interpuesta en la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque contra funcionarios del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) y representantes de la empresa Dragatec Perú S.A.C., por presuntas irregularidades en la contratación y el pago de más de 8 millones de soles por el servicio de dragado de sedimentos en el embalse de la Presa Limón.

Detalles

El documento señala como presuntos implicados a Francisco Gonzales Palacios, oficial de compra del PEOT; Luis Piedra Núñez, gerente general del PEOT; Eufrosina Santa María Rubio, gerente de la empresa Dragatec Perú S.A.C.; y a los servidores que tramitaron el desembolso económico.

La denuncia fue presentada por Jorge Chávez Pita, consultor en contrataciones públicas, quien cuestiona el procedimiento de selección no competitivo N.° 22-2026-GR.LAMB/PEOT, adjudicado al Consorcio Dragatec por el servicio de dragado para el periodo diciembre de 2025 a julio de 2026.

Según los fundamentos expuestos ante el Ministerio Público, el oficial de compra invitó a participar a Dragatec Perú S.A.C. el 24 de noviembre de 2025, pese a que la compañía había sido constituida recién en julio de ese mismo año y contaba con un capital social de apenas S/ 10,000.

Para el denunciante, esta reciente formalización y el reducido respaldo financiero evidencian que la firma carecía de la experiencia y solvencia necesarias para ejecutar una obra de tal envergadura.

La denuncia también advierte presuntas anomalías en la fase de ejecución financiera. El 31 de diciembre de 2025, el gerente general del Peot, Luis Piedra Núñez, suscribió el Acta de Conformidad N° 3061-2025 y el Memorando N° 001732-2025, documentos que dieron luz verde al pago de S/ 8,175,074.58 a favor del consorcio por el concepto de movilización de equipos de dragado hacia territorio peruano.

Asimismo, en la denuncia se advierte que este pago se concretó sin que la empresa contratista entregara la carta fianza exigida en las bases del proceso como garantía de fiel cumplimiento por el monto desembolsado.

También, se señala que la compañía no habría cumplido con trasladar ni poner en operatividad la totalidad de la maquinaria requerida, reduciendo de cuatro a tres las dragas comprometidas, lo que impidió el inicio efectivo de los trabajos de descolmatación.

“Lui Piedra habría incurrido en un acto temerario y doloso, en tanto y en cuanto, otorgó dicha conformidad cuando la movilización de la maquinaria requerida para la prestación del servicio (...) no se había realizado en la fecha que suscribió la constancia de conformidad”, aseveró.

Reacciones

Días atrás, ante similar denuncia realizada por el diputado Javier Castro, el actual gerente del Peot, Miguel Pérez Valdiviezo, explicó que el desembolso de S/ 8 millones a Dragatec corresponde al componente de movilización de equipos, maquinaria y personal, contemplado en el contrato para el servicio de dragado de sedimentos de la presa Limón.

Explicó que el contrato con Dragatec asciende a S/ 62 millones y está distribuido en tres componentes: S/ 8.1 millones por movilización, S/ 48.9 millones por los trabajos de dragado y S/ 5 millones por desmovilización.

Asimismo, aseguró que el Peot mantiene una carta fianza de fiel cumplimiento por aproximadamente US$ 1 millón 860 mil, equivalente al 10 % del monto contractual.

En cuanto a los incumplimientos atribuidos a Dragatec, el gerente informó que la entidad determinó una penalidad de S/ 5 millones 722 mil por mora en la ejecución de la prestación correspondiente a la movilización de equipos.

Asimismo, confirmó que la entidad resolvió el contrato con el Consorcio Dragatec mediante la Carta Notarial N.° 000035-2026-GR.LAMB/PEOT-GG, debido a incumplimientos contractuales, entre ellos la falta de instalación de las tuberías de descarga e impulsión y la no movilización de una cuarta draga.

La decisión fue comunicada mediante la carta notarial N°000035 – 2026 – GR.LAMB/PEOT-GG, sustentada en documentación sobre las condiciones verificadas en campo y las obligaciones pendientes.

Dato

Chavez Pita presentó la denuncia el último martes 17 de noviembre, adjuntando documentación a fin de sustentar los hechos.

Pide inicio de investigación a proceso

El denunciante pide que se investigue a fin de determinar si existieron irregularidades en la invitación, selección, otorgamiento de la buena pro, conformidad del servicio y desembolso de los recursos públicos. Adjuntó certificados registrales de la empresa y el memorando de conformidad de movilización de equipos.