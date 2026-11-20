El Segundo Juzgado Penal Colegiado Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque dictó sentencia condenatoria contra dos sujetos por el delito de robo agravado con subsecuente muerte, en agravio del mecánico Ambrosio Enrique Mauricio Reyna, de 72 años de edad.

Se trata de Víctor Alfonso Vásquez Castañeda, coautor del ilícito penal, a quien por unanimidad los magistrados le impusieron una condena de 30 años de pena privativa de la libertad, asimismo, como autor del delito de falsedad genérica.

SENTENCIA.

En el mismo fallo fue sentenciado Weider Vargas Nicolás, también como coautor del delito de robo agravado con subsecuente muerte de Mauricio Reyna. Se le impuso 25 años, ocho meses y 18 días de pena privativa de la libertad con carácter de efectiva, la misma que será computada desde el día de su detención.

Cabe recordar que el crimen ocurrió la noche del 10 de julio de 2025, en una vivienda ubicada entre las avenidas Balta y Chiclayo, en el distrito de José Leonardo Ortiz, donde residía la víctima. En un primer momento, el Poder Judicial dictó 15 meses de prisión preventiva contra cuatro sujetos, entre ellos una mujer embarazada, imputados de participar en el asesinato.

La medida alcanzó a Pamela Sánchez La Serna, Víctor Alfonso Vásquez Castañeda, Jorge Nunton Torres y Weider Vargas Nicolás.

Según la tesis de la fiscal Juana Vásquez Serrano, Sánchez La Serna, quien mantenía una relación sentimental con uno de los acusados habría tenido un rol clave en la planificación y ejecución del crimen. Se le sindicó de haber vigilado los movimientos del agraviado, facilitado el acceso al inmueble y encendido música a alto volumen para ocultar los gritos de auxilio, mientras sus compañeros lo golpeaban hasta la muerte. Ella fue condenada a 20 años de cárcel, pero apeló.

Sentenciada

Pamela Sánchez fue condenada a 20 años de cárcel, pero su abogado presentó un recurso de apelación y aún no se resuelve.

Un total de S/ 50 mil es lo que le robaron al mecánico de su caja fuerte, la cual abrieron con una moradora.