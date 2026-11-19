El año escolar 2026 en Lambayeque culminará el viernes 4 de diciembre, dos semanas antes de lo inicialmente previsto, como parte de las medidas de prevención ante las intensas lluvias que podría ocasionar el fenómeno El Niño 2026-2027.

La disposición fue oficializada mediante la Resolución Gerencial Regional N.° 001311-2026-GR.LAMB/GRED, que aprueba la directiva para la reprogramación excepcional del calendario escolar, la continuidad del servicio educativo y la protección de la comunidad educativa.

De esta manera, los escolares de Lambayeque finalizarán sus actividades académicas el 4 de diciembre y no el 18 del mismo mes, como establecía el calendario inicial.

¿Qué establece la resolución sobre el fin del año escolar en Lambayeque?

La Gerencia Regional de Educación (GRED) de Lambayeque aprobó la directiva regional que establece medidas excepcionales frente al peligro inminente asociado al fenómeno El Niño.

La decisión fue adoptada tras una mesa técnica en la que participaron autoridades educativas, especialistas pedagógicos, directores de las unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) y representantes del Programa Presupuestal de Reducción de Vulnerabilidades y Atención de Emergencias (Prevaed).

El objetivo es reducir la exposición de los estudiantes y docentes a eventuales emergencias, sin afectar el cumplimiento de las horas lectivas mínimas.

Así queda el calendario escolar 2026 en Lambayeque

La reprogramación contempló el traslado de semanas de gestión institucional para permitir que los estudiantes culminen anticipadamente sus clases.

De acuerdo con la información disponible sobre la directiva regional, el calendario quedó establecido de la siguiente manera:

Actividad Fecha Semana de gestión de medio año Del 27 al 31 de julio Semana de gestión de agosto Reprogramada Semana de gestión de octubre Reprogramada Último día de clases Viernes 4 de diciembre Semanas de gestión de cierre Del 7 al 31 de diciembre

Las jornadas de gestión posteriores al cierre de clases estarán destinadas a actividades de evaluación, planificación y balance institucional.

Reymundo Dioses Guzmán, gerente regional de Educación de Lambayeque, explicó en julio que el reajuste de las semanas de gestión permitiría adelantar las horas de clase y garantizar el cumplimiento de las actividades pedagógicas.

¿La medida se aplica a colegios públicos y privados?

La recalendarización comprende a las instituciones educativas públicas y privadas de Lambayeque.

La medida alcanza a los ámbitos de las UGEL Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe, donde también se contemplan acciones diferenciadas de prevención ante inundaciones, desbordes de ríos y deslizamientos.

Más de 205 mil escolares estarían expuestos a riesgos por El Niño

Según el diagnóstico regional recogido en el resumen de la directiva, 860 locales educativos y 205 499 estudiantes se encuentran en zonas calificadas con niveles de riesgo alto y muy alto.

Ante este escenario, las autoridades educativas contemplaron medidas adicionales de prevención, entre ellas:

Actualizar los planes de contingencia de las instituciones educativas.

Inspeccionar techos, canaletas, sistemas de drenaje e instalaciones eléctricas.

Eliminar posibles criaderos de mosquitos para prevenir el dengue.

Evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor radiación solar.

Preparar materiales educativos para garantizar la continuidad del aprendizaje ante eventuales emergencias. Repositorio de archivos de Aula Creactiva