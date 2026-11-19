Ante el impacto del fenómeno El Niño 2026-2027, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) estableció este jueves 19 de noviembre una serie de medidas excepcionales y temporales para garantizar el abastecimiento de agua en distritos de 17 regiones del Perú declarados en emergencia por peligro inminente de déficit hídrico.

Las disposiciones fueron oficializadas mediante una resolución publicada en el diario oficial El Peruano y comprenden el uso del recurso hídrico con fines poblacionales y agrarios.

El organismo precisó que las medidas permanecerán vigentes durante los 60 días del estado de emergencia decretado por el Gobierno, así como durante las eventuales prórrogas.

¿Cuáles son las medidas para garantizar el abastecimiento de agua?

La Autoridad Nacional del Agua autorizó una serie de acciones excepcionales en las zonas comprendidas en la declaratoria de emergencia:

Utilizar mayores volúmenes de agua subterránea.

Suministrar agua subterránea a favor de terceros.

Rehabilitar pozos sin autorización previa.

Permitir que las empresas prestadoras de servicios de saneamiento habiliten nuevos pozos.

Iniciar de manera inmediata el ejercicio del derecho de uso de agua en los casos que cuenten con una resolución de acreditación de disponibilidad hídrica, conforme a lo aprobado.

Estas disposiciones buscan atender la demanda de agua de la población y del sector agrícola ante una eventual reducción de la disponibilidad del recurso.

Consumo humano de agua tendrá prioridad

La ANA recordó que el acceso al agua para atender las necesidades primarias de la población constituye un derecho fundamental que debe prevalecer sobre cualquier otro uso, incluso en periodos de escasez.

La institución remarcó que las medidas responden al peligro inminente de déficit hídrico durante el periodo de lluvias 2026-2027, asociado al fenómeno El Niño.

La Resolución Jefatural N.° 0276-2026-ANA también establece condiciones para acceder a estas facilidades:

Las solicitudes para incrementar los volúmenes de agua deberán atenderse en un máximo de cinco días hábiles.

La rehabilitación de pozos deberá comunicarse a la Administración Local de Agua en un plazo máximo de diez días hábiles.

La perforación de nuevos pozos beneficiará a prestadoras de saneamiento de ciudades de hasta 15 mil habitantes y a agricultores familiares con terrenos de hasta 10 hectáreas que hayan iniciado el trámite correspondiente.

La norma no exime a los beneficiarios de obtener las licencias de uso de agua que correspondan.

¿Cuáles son las 17 regiones en emergencia por déficit hídrico?

Las medidas excepcionales comprenden a 707 distritos de 17 departamentos del Perú, declarados en emergencia mediante el Decreto Supremo N.° 140-2026-PCM:

• Áncash

• Apurímac

• Arequipa

• Ayacucho

• Cusco

• Huancavelica

• Huánuco

• Junín

• La Libertad

• Loreto

• Madre de Dios

• Moquegua

• Pasco

• Puno

• San Martín

• Tacna

• Ucayali

La eventual escasez de agua podría generar afectaciones a la población, la agricultura y la ganadería.

Fenómeno El Niño tendría magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) advirtió, en su comunicado oficial del 13 de noviembre, que El Niño costero mantendría una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027.

Posteriormente, el evento climático experimentaría un debilitamiento progresivo hasta julio del próximo año.

El organismo mantiene el monitoreo de las condiciones oceánicas y atmosféricas y emitirá su próximo comunicado oficial el lunes 30 de noviembre.

Gobierno también declara en emergencia el abastecimiento de combustibles

Como parte de las acciones frente al fenómeno El Niño, el Ejecutivo también declaró en emergencia las actividades de hidrocarburos vinculadas al abastecimiento de combustibles en el territorio nacional.

La disposición comprende las actividades de procesamiento, refinación, almacenamiento y comercialización de combustibles.