La organización Macrosur Mineros del Perú anunció una movilización nacional pacífica e indefinida en Lima a partir del 30 de noviembre para exigir la ampliación del proceso de formalización minera y la culminación del Censo Nacional Minero.

El presidente del gremio, Johny Taboada, señaló que el Estado no ha logrado formalizar a más de 27 mil mineros, pese a que el proceso se mantiene vigente desde hace más de una década.

Según indicó, una de las principales demandas es que la ampliación del proceso continúe hasta que se complete el censo nacional y recién entonces se debata la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).

“El Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), por más de 14 años ha venido viendo este tema del proceso de formalización, pero no ha podido concretar en formalizar a los miles de mineros, que en principio era más de 80 mil, y hace un año 31 mil en vías de formalización”, informó Taboada en Canal N.

SENADOR SOSTIENE QUE REINFO CONCLUYÓ; LO QUE SIGUIÓ ES EL PROCESO

Por su parte, el senador por Arequipa, Juver Flores (del Partido del Buen Gobierno), sostuvo que el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) concluyó hace seis años y que lo que actualmente se ha venido ampliando es el proceso de formalización.

“El Reinfo ha concluido en el 2020, nunca más se ha ampliado. Lo que se ha ampliado es el proceso de formalización (...) Son 31 mil mineros y solo se han evaluado 2 mil expedientes; el resto no ha sido evaluado, eso es responsabilidad del Ejecutivo”, explicó el legislador.

Flores precisó que no respalda ninguna movilización, aunque manifestó que respeta el derecho democrático a la protesta y está dispuesto a contribuir al diálogo para evitar conflictos sociales.

PROCESO DISCIPLINARIO

Respecto al procedimiento disciplinario en contra del senador Juver Flores por romper acuerdos partidarios al apoyar al Ejecutivo en las facultades solicitadas por el Gobierno, el congresista comunicó que aún no se le ha notificado sobre el caso. No obstante, adelantó que no había asistido a la reunión, por lo que no estaba informado del acuerdo de la bancada.

“No sabía del acuerdo que habían tomado en la reunión respecto a las facultades”, puntualizó.