Ante el incremento de los precios de algunos productos de la canasta básica familiar, el viceministro de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario, Manuel Layseca, recomendó a las familias priorizar la compra de alimentos de temporada para reducir sus gastos en los mercados.

El funcionario señaló que el encarecimiento de algunos productos estaría relacionado con la variación del precio del diésel y los efectos del fenómeno El Niño. Sin embargo, aseguró que el abastecimiento de alimentos se mantiene en niveles normales.

Midagri recomienda comparar precios y comprar productos de temporada

Layseca informó que el Gobierno realiza un seguimiento diario del volumen de alimentos que ingresan a los principales mercados del país, así como de la evolución de sus precios.

Asimismo, consideró que parte del incremento de los precios en los mercados minoristas podría responder a factores de especulación.

Frente a esta situación, recomendó a los consumidores comparar precios en diferentes establecimientos y conocer el calendario agrícola para identificar los productos que se encuentran en época de cosecha.

Gobierno contempla transporte marítimo y aéreo para garantizar abastecimiento

Ante posibles interrupciones de las vías de comunicación por lluvias e inundaciones, el viceministro indicó que el Gobierno cuenta con planes de contingencia para garantizar el abastecimiento de alimentos.

Estas medidas contemplan el transporte de productos mediante cabotaje (transporte marítimo entre puertos nacionales) y puentes aéreos hacia las zonas afectadas por emergencias.

Midagri estima que se necesitan S/400 millones para atender emergencias

Respecto a los efectos del fenómeno El Niño y la posible escasez de agua en Arequipa y otras regiones del sur del país, Layseca informó que se trabaja en el aprovechamiento de pozos existentes y la implementación de nuevas fuentes de abastecimiento hídrico.

También anunció acciones de apoyo a los agricultores y ganaderos mediante la entrega de alimentos para el ganado y campañas de sanidad animal.

El funcionario estimó que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) requiere S/400 millones para atender las emergencias por lluvias, inundaciones y sequías.