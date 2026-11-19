Se inició éste miércoles el proceso de transferencia en la Municipalidad Provincial de Tacna con la instalación de los equipos de la gestión entrante encabezada por el alcalde electo Niel Zavala Meza y el equipo saliente del burgomaestre Pascual Güisa Bravo.

La actividad se cumplió en la sala de reuniones del despacho de alcaldía con la participación de ambos burgomaestres y los funcionarios presentes.

Equipo entrante

Zavala Meza indicó que su equipo está liderado por Eddy Sánchez Vargas, quien se desempeñacomo gerente de planeamiento y presupuesto en la comuna de Gregorio Albarracín.

Sobre el número de integrantes de su equipo de transferencia el burgomaestre entrante apuntó que que este número se ampliará en los siguientes días. El trabajo de transferencia se realizará entre el 17 de diciembre al 31 de diciembre, tiempo que consideró suficiente con la experiencia que se tiene.

“Vamos a tratar de que la transferencia se dé de la mejor, con la documentación que acredite como estamos recibiendo el municipio”, manifestó Zavala.

Visitas en campo

Respecto a realizar visitas en campo, el burgomaestre contestó que una vez que tengan la documentación los encargados de cada área harán las visitas respectivas correspondientes porque tendrán que asumir la responsabilidad de lo que están recibiendo.

Sobre si se pondrá atención especial a la gerencia de Infraestructura y Obras, por los problemas con paralizaciones de obras, mencionó que todas las áreas son importantes. “Todo es importante, todas las áreas son importantes, no necesariamente unaes más importante que la otra, tienen sus especialidades, pero todas las oficinas, todas las áreas, todo el personal, es importante”, subrayó.

“Se pone muchas alertas en una cuestión que cuando uno ya tiene experiencia no es nada difícil, es muy sencillo encontrar algunos errores en el tema de contratas o directas, es lo mismo en todo municipio, alguien que tiene experiencia vas a saber resolver esos problemas”, dijo.

Integrantes del equipo

Sobre los funcionarios del actual gestión que integran el equipo de transferencia respondió que se encuentra el ingeniero Eddy Sánchez Vargas, gerente de planteamiento y presupuesto de Gregorio Albarracín; la abogada Carla Chávez Vargas, gerenta tributaria; y el ingeniero Jesús Llerena Campos, quién figura como gerente municipal en el portal de la comuna albarracina.

Proyecto de Mercado Chololo

Se reafirmo y que como parte del proceso de transferencia se solicitará información sobre el proyecto del mercado San Pedro en el terreno del ex fundo Chololo.

“Acá hay cosas reales acá, hay informes de Contraloría, acá hay denuncias por parte del Ministerio Público, intervención de Dircocor, etcétera, a diferencia de Gregorio Albarracín donde solo hay supuestos manifestó”, el burgomaestre.