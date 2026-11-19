Efectivos policiales de la comisaría del distrito de Lancones, en la provincia de Sullana, detuvieron a un joven de 22 años debido a que presentaba una orden de detención preliminar del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Sullana, por el presunto delito de violación sexual contra una menor de 12 años.

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Tras la denuncia que interpuso el padre de la agraviada, el hecho habría ocurrido de manera reiterada durante el mes octubre de este año, teniendo como última fecha el 9 de noviembre. Ante esto, la menor resultó embarazada.

En tanto, por disposición judicial, el detenido fue trasladado a la Unidad de la Policía de Apoyo a la Justicia de Sullana con la finalidad de cautelar su integridad física, mientras se programa la audiencia por parte de las autoridades correspondientes.