Las fuertes lluvias que azotaron el distrito fronterizo de Lancones, en la provincia de Sullana, provocaron la activación de quebradas que impidieron el tránsito vehicular en la carretera Sullana-Alamor. Asimismo, las precipitaciones inundaron cultivos de cebolla y arroz y ocasionaron el incremento del caudal del río Alamor, cuyas aguas llegan a la represa de Poechos.

La tarde y noche del último lunes, las lluvias golpearon las zonas rurales y de cerros del distrito de Marcavelica, provocando la activación de la quebrada San Francisco, ubicada cerca del centro poblado del mismo nombre.

El incremento del caudal impidió el paso de los vehículos en la carretera Sullana-Alamor que se desplazaban hacia Sullana, Piura, y el vecino país de Ecuador, y viceversa. Además, decenas de unidades quedaron varados en ambos lados de la quebrada hasta altas horas de la madrugada. Recién ayer, cuando el caudal empezó a disminuir, los vehículos pudieron continuar su recorrido.

Sin embargo, algunos conductores se arriesgaron a cruzar pese a la fuerza de la corriente y terminaron varados. Entre ellos había conductores de mototaxis y motofurgones que transportaban plátanos y pasajeros, donde, en varios casos, los motores se les apagaron en plena quebrada, mientras que otros vehículos menores fueron arrastrados parcialmente por la corriente.

Mientras las precipitaciones registradas en diversos sectores de Lancones, en la frontera con Ecuador, provocaron la crecida y el desborde de las quebradas Venados, Jaguay Negro, Encantados e Higuerón.

Ante esto, las aguas inundaron y arrasaron sembríos de cebolla, camote y otros productos de panllevar, ocasionando pérdidas en la actividad agrícola de la zona. Asimismo, algunos caseríos han quedado parcialmente aislados debido a la crecida de las quebradas.

“Son varios cultivos, mayormente de cebolla y camote, que han perdido varios agricultores”, señaló un poblador de Lancones.

LLUVIAS DE 65 MM. El Senamhi advirtió que mañana, la región Piura podría registrar lluvias de hasta 65 milímetros por día en sectores de la costa norte. Según el aviso meteorológico N°472, difundido por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Piura, las precipitaciones de moderada a fuerte intensidad se presentarán desde hoy hasta el viernes 20 de noviembre. Para hoy se estiman acumulados de hasta 50 mm/día y para el viernes de hasta 60 mm/día en la costa norte.

Mientras en la sierra piurana también se esperan lluvias de hasta 45 mm/día, acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h y posible caída de granizo en zonas por encima de los 2,800 metros sobre el nivel del mar.

El aviso abarca Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Piura, Sullana y Talara; con alerta naranja mañana y viernes en Ayabaca, Piura y Sullana.