La Municipalidad Provincial de Sullana culminó el segundo ciclo 2026 del Centro Preuniversitario Municipal (CEPREMUNI), el cual brindó, durante 12 semanas, preparación académica gratuita a centenares de jóvenes interesados en acceder a la educación superior.

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Como parte de las actividades de cierre, los estudiantes rindieron su último simulacro presencial. Esta evaluación les sirvió para prepararse de cara al Examen Nacional de Preselección de Beca 18, programado por el Pronabec para el próximo 22 de noviembre, así como para los diferentes procesos de admisión de universidades e institutos superiores.

Asimismo, los alumnos participaron en una charla de orientación vocacional a cargo del psicólogo Víctor Zapata Álamo, quien les proporcionó herramientas para identificar sus aptitudes e intereses, permitiéndoles elegir una carrera profesional de manera informada.

La jornada de clausura contó con la presencia del subgerente de Educación, Houdini Guerrero Torres, quien felicitó a los estudiantes por su esfuerzo y dedicación. Por su parte, el coordinador general del CEPREMUNI, el Lic. Luis Alvarado Ruiz, destacó la preparación intensiva desarrollada con el acompañamiento de docentes de amplia trayectoria académica.