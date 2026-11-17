Cerca de una tonelada de cobre fue incautado por personal de Aduanas-Sunat durante un operativo preventivo conjunto con el Ministerio Público, al detectarse que la carga no contaba con documentación que sustentara su procedencia, en la provincia de Sullana.

La intervención se realizó el fin de semana último en las instalaciones de la empresa Arequipa Expreso Marvisur E.I.R.L., ubicada en la Zona Industrial Municipal N.° 02 de Sullana, con la participación de los fiscales adjuntos provinciales Kevin Carlos Antón Siancas y Sara Lourdes Vidal Coronado, de la Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Sullana, y personal de Aduanas-Sunat.

Durante la inspección, se encontraron 17 sacos que contenían material de cobre. Según la información proporcionada por Aduanas-Sunat, la carga no contaba con documentación que acreditara su procedencia y únicamente tenía una orden de servicio que consignaba el transporte de sacos con cables y rollos de cable.

Ante esta situación, personal de Aduanas-Sunat procedió a la incautación de los 997.7 kilogramos de material, conforme al Acta de Inmovilización-Incautación N.° 046-0300-2026-0690. La mercancía quedó bajo custodia de dicha entidad para las actuaciones correspondientes, de acuerdo con sus atribuciones legales.

De otro lado, la Fiscalía en Prevención del Delito de Sullana, personal de Aduanas-Sunat y la Municipalidad de Provincial de Sullana intervinieron un establecimiento de servicios de encomiendas y carga, donde se encontraron zapatillas, polos, camisas, shorts y otras prendas de vestir de reconocidas marcas, que fueron inventariadas e inmovilizadas para su correspondiente evaluación aduanera. La diligencia se realizó en el establecimiento Shalom Empresarial.

Durante la verificación de las encomiendas y cargas, el personal de Aduanas-Sunat encontró diversos productos, entre ellos zapatillas deportivas Adidas y prendas de vestir de marcas como Tommy Hilfiger, Lacoste, Nike, Polo Ralph Lauren, Columbia, Carolina Herrera, Calvin Klein, entre otros.

Los productos estaban consignados en diferentes guías de remisión electrónica y fueron inventariados mediante las actas de inmovilización-incautación, quedando la mercadería bajo custodia de Aduanas-Sunat para las actuaciones de valoración.