La feria navideña se realizará este año en el centro de Huancayo, es decir en la calle Real, donde se instalarán 480 comerciantes, informó el gerente de Promoción Económica y Turismo de la Municipalidad Provincial de Huancayo, René Lazo.

autorización. Las fechas de la feria serán del 23 al 25 de diciembre del 2026 y luego del 30 de diciembre del 2026 al 1 de enero del 2027. El tramo donde se ubicarán los comerciantes en la calle Real, será desde el jirón Ica hasta el jirón Huánuco, donde instalarán sus puestos 480 comerciantes de diversos rubros como juguetes, panetones, vinos, entre otros productos. Aseguró que con la autorización de la feria se busca dinamizar la economía local.

Para la realización de la feria, se han sostenido reuniones con la fiscalía de Prevención del delito, Diresa Junín, entre otras entidades para trabajar en un plan de contingencia. “A los comerciantes se les exigirá medidas de seguridad en cuanto a las instalaciones eléctricas que serán supervisadas por Electrocentro”, indicó René Lazo.

También advirtió que la calle Real será el único lugar, donde se instalarán la feria navideña.

“No se permitirá la ocupación de otras vías como el jirón Cajamarca, ya que es de doble carril que da acceso al mercado Modelo y otros establecimientos del Damero Comercial de Huancayo”, señaló.

El gerente de Promoción Económica señaló que pese al parque automotor que circula por la calle Real, se trabajará en un plan de contingencia para desviar el tránsito por vías alternas.

Además se instalarán ambulancias del Samu y se dispondrá de policías municipales y serenos para la seguridad.