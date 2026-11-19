Una recién nacida que presenta una cardiopatía congénita compleja, fue evacuada de emergencia vía aérea desde el Hospital de Especialidades de Sullana hacia el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja en Lima, con la finalidad de que reciba un tratamiento especializado.

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La neonata presentaba un cuadro de extrema complejidad catalogado como prioridad I, tras ser diagnosticada con transposición de grandes vasos sanguíneos, comunicación interauricular, comunicación interventricular y conducto arterioso persistente. Esta condición exigía la intervención inmediata de especialistas en cirugía de tórax y cardiovascular.

El director ejecutivo del nosocomio, Edgar Paiva Fiestas, destacó que este resultado fue gracias a la respuesta inmediata entre el Sistema Integral de Salud (SIS), el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) y la Fuerza Aérea del Perú.