El gobernador regional de Piura decidió cambiar al director de la Subregión de Salud Luciano Castillo Colonna en la provincia de Sullana. El cargo fue asumido por el médico Alexis Joel Valdivieso Gonza, quien reemplaza al galeno Omar Salazar Hernández que estuvo en el cargo dos meses y medio.

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Su designación se oficializó mediante la Resolución Ejecutiva Regional N.° 521-2026-GR. Ahora Valdiviezo tendrá la responsabilidad de asumir la conducción de esta institución que tiene bajo su jurisdicción las provincias de Sullana, Talara, Paita y Ayabaca, además de otras localidades.

Entre los principales retos inmediatos que deberá afrontar el flamante titular, destacan la prevención y el control de enfermedades endémicas como el dengue, la mejora de la capacidad resolutiva en los centros de salud periféricos y la agilización de los procesos administrativos pendientes.