Las autoridades de Sullana realizaron un operativo preventivo en diversos parques y espacios públicos de la ciudad, donde sorprendieron a varias personas consumiendo bebidas alcohólicas.

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La intervención fue realizada por la Fiscalía de Prevención del Delito con la participación de personal de Control Municipal y Fiscalización de la Municipalidad Provincial de Sullana y efectivos de la Policía Nacional.

Durante el recorrido por la plaza de Armas y los parques de las urbanizaciones Jardín I, II y III etapa, plazuela Miguel Checa, así como el parque Bolognesi, se identificó a personas consumiendo bebidas alcohólicas en espacios públicos, quienes fueron retiradas y exhortadas a no realizar estas actividades en dichos lugares. Asimismo, se procedió al decomiso de bebidas alcohólicas.

Como parte de las acciones, efectivos policiales realizaron controles de identidad, sin registrarse personas requisitoriadas ni menores de edad. También se intervino en el retiro de motocicletas estacionadas en zonas rígidas y no permitidas.