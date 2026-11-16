Un joven de 24 años y candidato a regidor por el distrito de Catacaos perdió la vida de manera trágica en un accidente de tránsito registrado en la vía de evitamiento, en la carretera que conecta Piura con Olmos. La Policía Nacional realiza las diligencias y peritajes correspondientes para esclarecer las causas exactas de este lamentable suceso, que ha enlutado a una familia en el Bajo Piura.

LA VÍCTIMA. La víctima mortal fue identificada como Darwin Omar Silva Yovera (24 años), cuyo cuerpo fue hallado tendido a un costado de la carretera, cerca del restaurante El Cajamarquino, en la jurisdicción del distrito de Castilla. De acuerdo con las primeras hipótesis, el joven se dirigía de retorno a su vivienda ubicada en el caserío San Pablo, en el Bajo Piura, tras haber culminado sus actividades personales.

El accidente habría ocurrido la madrugada del último domingo, a las 3:00 a. m. A pocos metros del cuerpo sin vida se encontró su motocicleta de placa 4112-EP con daños materiales. Según versiones preliminares, en el lugar se habrían encontrado restos de autopartes extrañas que hacen presumir a las autoridades que habría sido embestido por un vehículo de mayor tamaño, cuyo conductor optó por fugar, dejándolo abandonado a su suerte en plena oscuridad.

Tras el aviso de los transeúntes, efectivos del sector acordonaron la zona para preservar las evidencias. Posteriormente, se notificó al representante del Ministerio Público, quien ordenó el levantamiento del cadáver y su posterior traslado a la Morgue Central de Piura para la necropsia de ley, procedimiento que determinará la causa exacta del fallecimiento.

CANDIDATO. Darwin Omar no solo era conocido por su juventud y dinamismo, sino también por su vocación de servicio a la comunidad. En su momento, postuló como regidor a la Municipalidad Distrital de Catacaos por el partido político Progresemos, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, ganándose el afecto de vecinos y copartidarios.

Profundamente consternados, sus familiares, amigos y allegados lo recuerdan como un joven sumamente trabajador, responsable y lleno de proyectos. Ante la incertidumbre de lo ocurrido, exigen a la Policía Nacional y al Ministerio Público agilizar las investigaciones, revisar posibles cámaras de seguridad de la zona y dar con el paradero del responsable para que este trágico hecho no quede impune.