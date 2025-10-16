Un fatal accidente ocurrido en la carretera Piura-Paita, la noche del miércoles, dejó a una persona fallecida y otras cuatro heridas. El fuerte choque fue entre un tráiler y un auto de color rojo.

Según testigos, tras el fuerte choque entre ambos vehículos originó que el auto de color rojo de placa de rodaje T2B-555 se despiste y Carolina Esther Sánchez Gonzales, de 62 años, resulté fallecida. El conductor del tráiler de placa de rodaje un tráiler placa D6R-819, quedó detenido.

En el lamentable accidente también resultaron heridas Ana Paula Vega Encalada, de 25 años, María Paula Wiesse Ramírez (30 años), Juan David Nizama Deza (51 años) y una persona no identificada. Las personas heridas fueron trasladadas de emergencia hasta el hospital Nuestra Señora de las Mercedes, en Paita.

Hasta el lugar llegaron los agentes policiales para iniciar las investigaciones que determinen las responsabilidades del fatídico accidente. La persona fallecida sería del A.H María Goretti, en el distrito de Castilla.