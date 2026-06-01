Durante el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, enfatizó que su agrupación política no es comunista y rechazó las acusaciones sobre eventuales expropiaciones o la confiscación de los ahorros de los ciudadanos.

En el bloque dedicado a economía, empleo y reducción de la pobreza, Sánchez aseguró que su propuesta de gobierno respeta la propiedad privada y la estabilidad económica, al tiempo que defendió un modelo orientado a reducir las brechas sociales y promover el desarrollo de la productividad.

“Para nosotros también es bien importante decir: nosotros no hemos expropiado nada a nadie. No queremos quitarle sus ahorros. Ese relato del miedo que usted ha levantado es falso. Nosotros no somos ni comunistas, nosotros creemos en el trabajo, en el derecho a crecer, a tener riqueza”, sostuvo.

Frente a ello, aseguró una política de Estado, la cual refirió que existe desde 1979 y debería estar enmarcada en estabilidad macroeconómica y la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). En ese sentido, afirmó una vez más la continuidad de Julio Velarde en dicha entidad.

“Hemos tenido algunas discrepancias de orden menor, pero las políticas de Estado y las instituciones se respetan”, señaló.

Así también, Sánchez apostó por la industrialización del país; de lo contrario, se seguirá “vendiendo piedras”. Enfatizó que esta inversión sería la única forma de generar valor agregado e incorporar a la pequeña agricultura y a todos los sectores, como la industria textil, pesca y acuicultura, ganadería, entre otros.

Asimismo, en su participación final, prometió carreteras y caminos rurales, una visión descentralizada. “Estamos comprometidos con algo que Fuerza Popular no conoce: honestidad y cero corrupción”, sentenció.