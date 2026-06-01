El último bloque del debate presidencial, centrado en economía, empleo y reducción de la pobreza, terminó con un intercambio personal entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). La discusión subió de tono cuando el candidato de Juntos por el Perú aludió a la familia de la lideresa fujimorista y ella le respondió con un fuerte calificativo
“Qué poco hombre es usted”, expresó.
Sánchez inició su intervención cuestionando el modelo económico defendido por su rival y sostuvo que el país necesita una democratización del acceso a la riqueza. Además, criticó el esquema mercantilista que, según dijo, favorece a grupos de interés y no a las familias que buscan salir de la pobreza.
En otro momento, hizo una referencia a la trayectoria personal de Keiko Fujimori y a las diferencias que ha protagonizado con algunos miembros de su entorno familiar, como su madre Susana Higuchi y su hermano Kenji Fujimori.
“Yo sí sé lo que significa salir adelante con mi familia, respetando a mi padre, a mi madre, a mi esposa, a mi hermano”, afirmó el candidato de Juntos por el Perú.
Ante la mención, la candidata de Fuerza Popular dirigió un mensaje a sus hijas y les pidió no prestar atención a ese tipo de ataques. Asimismo, aseguró que la vida política le ha tocado enfrentarla “en adversidad y contra la corriente”, pero que sigue de pie y con la frente en alto.
¿Qué propuestas plantearon los candidatos en el bloque de economía?
Keiko Fujimori
- Planteó tributación cero por los tres primeros años para emprendedores. También ofreció una licencia cero para abrir negocios con una sola declaración jurada y acceso a créditos blandos para las MYPE.
- Anunció que reactivará programas de apoyo al agro. Entre ellos mencionó Foncodes y Pronamach, además de impulsar riego tecnificado, semillas mejoradas y la compra de sobreproducción en casos de crisis.
- Defendió a las agroexportaciones como una fuente clave de empleo formal. También dijo que apostará por recuperar el turismo y alcanzar una mayor estabilidad para la inversión privada.
Roberto Sánchez
- Planteó una mayor democratización del acceso a la riqueza. Dijo que el país necesita una reforma tributaria para financiar salud, educación y programas sociales.
- Defendió la industrialización y el apoyo a la pequeña agricultura. También criticó las exoneraciones tributarias que, según dijo, benefician a grupos privilegiados.
- Afirmó que la pobreza no se reduce con discursos, sino con empleo e inversión productiva. Además, propuso más infraestructura para regiones, caminos rurales y una mayor presencia del Estado en las zonas más abandonadas.
El debate cerró en un clima de fuerte confrontación política, con cruces personales y discrepancias de fondo sobre economía, empleo y pobreza. El intercambio reflejó la tensión de una campaña que entra a su tramo final antes de la segunda vuelta del 7 de junio, cuando los electores definirán al próximo presidente.