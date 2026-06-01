El último bloque del debate presidencial, centrado en economía, empleo y reducción de la pobreza, terminó con un intercambio personal entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). La discusión subió de tono cuando el candidato de Juntos por el Perú aludió a la familia de la lideresa fujimorista y ella le respondió con un fuerte calificativo

“Qué poco hombre es usted”, expresó.

Sánchez inició su intervención cuestionando el modelo económico defendido por su rival y sostuvo que el país necesita una democratización del acceso a la riqueza. Además, criticó el esquema mercantilista que, según dijo, favorece a grupos de interés y no a las familias que buscan salir de la pobreza.

En otro momento, hizo una referencia a la trayectoria personal de Keiko Fujimori y a las diferencias que ha protagonizado con algunos miembros de su entorno familiar, como su madre Susana Higuchi y su hermano Kenji Fujimori.

“Yo sí sé lo que significa salir adelante con mi familia, respetando a mi padre, a mi madre, a mi esposa, a mi hermano”, afirmó el candidato de Juntos por el Perú.

Ante la mención, la candidata de Fuerza Popular dirigió un mensaje a sus hijas y les pidió no prestar atención a ese tipo de ataques. Asimismo, aseguró que la vida política le ha tocado enfrentarla “en adversidad y contra la corriente”, pero que sigue de pie y con la frente en alto.

¿Qué propuestas plantearon los candidatos en el bloque de economía?





Keiko Fujimori

Planteó tributación cero por los tres primeros años para emprendedores. También ofreció una licencia cero para abrir negocios con una sola declaración jurada y acceso a créditos blandos para las MYPE.

También ofreció una licencia cero para abrir negocios con una sola declaración jurada y acceso a créditos blandos para las MYPE. Anunció que reactivará programas de apoyo al agro. Entre ellos mencionó Foncodes y Pronamach, además de impulsar riego tecnificado, semillas mejoradas y la compra de sobreproducción en casos de crisis.

Entre ellos mencionó Foncodes y Pronamach, además de impulsar riego tecnificado, semillas mejoradas y la compra de sobreproducción en casos de crisis. Defendió a las agroexportaciones como una fuente clave de empleo formal. También dijo que apostará por recuperar el turismo y alcanzar una mayor estabilidad para la inversión privada.

Roberto Sánchez

Planteó una mayor democratización del acceso a la riqueza. Dijo que el país necesita una reforma tributaria para financiar salud, educación y programas sociales.

Dijo que el país necesita una reforma tributaria para financiar salud, educación y programas sociales. Defendió la industrialización y el apoyo a la pequeña agricultura. También criticó las exoneraciones tributarias que, según dijo, benefician a grupos privilegiados.

También criticó las exoneraciones tributarias que, según dijo, benefician a grupos privilegiados. Afirmó que la pobreza no se reduce con discursos, sino con empleo e inversión productiva. Además, propuso más infraestructura para regiones, caminos rurales y una mayor presencia del Estado en las zonas más abandonadas.

El debate cerró en un clima de fuerte confrontación política, con cruces personales y discrepancias de fondo sobre economía, empleo y pobreza. El intercambio reflejó la tensión de una campaña que entra a su tramo final antes de la segunda vuelta del 7 de junio, cuando los electores definirán al próximo presidente.