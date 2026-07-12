Un accidente de tránsito en el kilómetro 988+300 de la carretera Panamericana Norte, en el tramo Piura con Chiclayo, donde colisionaron dos vehículos mayores y una unidad menor, dejó a una persona gravemente herida tirada en el pavimento.

En el choque participaron dos camiones, uno de placa T0D-896, conducido por Segundo Oviedo Atoche (37), que terminó con un neumático fuera de su eje; y otro de placa T9E-875, manejado por Luis Gutiérrez Ponce (44). Ambos vehículos impactaron contra una motocicleta sin placa, cuyo conductor, Ramón Baca Huiman (51), resultó gravemente herido.

El herido fue evacuado de emergencia al Hospital Santa Rosa, donde el médico de turno, Carlos Rojas le diagnosticó una fractura expuesta de fémur derecho. En tanto, Segundo Oviedo, conductor del camión fue trasladado a la comisaría de Catacaos para las diligencias correspondientes.

Mientras tanto, los vehículos también fueron trasladados a la dependencia policial para las investigaciones correspondientes.