Un menor de edad resultó herido luego de colisionar con un vehículo del Ejército cuando se dirigía en una motocicleta de placa PP16-MP, junto a su mamá. El accidente ocurrió a la altura de la avenida Loreto con Sánchez Cerro en Piura.

Tras el choque, la motocicleta de la mujer terminó debajo del pesado vehículo y milagrosamente ellos resultaron solo con heridas. El escolar, que llevaba puesto el uniforme de su colegio fue evacuado rápidamente a un hospital por una ambulancia del SAMU.

El conductor de la unidad del Ejército dijo que no se percató del accidente ya que iba a dar la vuelta en la avenida Loreto, por lo que estuvo nervioso en todo momento, pero siempre estuvo pendiente de la salud de los heridos.

Al lugar llegó personal de la Policía de Tránsito quien ayudó a descongestionar la zona ya que se había creado un caos, además de iniciar con las investigaciones para determinar responsabilidades.