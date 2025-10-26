Un chofer y padre de familia murió trágicamente, luego que el automóvil que manejaba se despistó en la carretera del tramo de la Meseta Andina al caserío Nuevo Amanecer en el distrito de Frías, provincia de Ayabaca.

Se trata de Nazario Domínguez Peña que viajaba solo en el vehículo y residía en el caserío de Pircas en Frías, de donde era natural. La investigación sobre las causas del lamentable accidente son investigadas por la Policía Nacional del Perú.

Ante esto, amigos de la familia lamentaron lo ocurrido. “En este momento de dolor, enviamos nuestro más profundo pésame a su familia. Que encuentren consuelo en medio de la tristeza y que el amor y los recuerdos compartidos llenen sus corazones”, indicaron.