Vecinos del asentamiento José Carlos Mariátegui en la provincia de Sullana, denunciaron que, desde hace cuatro días, vienen sufriendo el discurrir de aguas de desagues. Ante esto, mostraron su malestar contra la Eps Grau.

Uno de los buzones colapsados está ubicado en la intersección de la calle Ricardo Palma con transversal San Hilarión. Mientras que el otro en el crude de la misma transversal con calle Santa Clara.

“El olor es insoportable y más en la noche. El agua sale y recorre la transversal San Hilarión y llega a las calles adyacentes. Llamamos a la Eps Grau y no llegan a solucionarlo”, indicó un morador de la calle Ricardo Palma.

Recordemos que también vecinos de las calles San Juan, San José y Los Ángeles, así la transversal Las Lomas del asentamiento Santa Teresita de Sullana, también denunciaron el colapso de dos buzones y el discurrir de aguas de desagues.