El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Sullana, sentenció a cadena perpetua a K.P.A.C., de 31 años, por abusar sexualmente de una menor de 13 años y, además, realizarle tocamientos indebidos a la hermana de la víctima de 9 años.

Dicha medida fue dictada por los delitos contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual; y tocamientos y actos de connotación sexual.

La denuncia fue interpuesta el 12 de julio del 2021 en la comisaría de Bellavista, cuando la madre de las menores señaló que sus hijas venían siendo víctimas de abuso sexual por parte del encausado que llevó el proceso de juicio oral en libertad.

Ante ello, el mencionado juzgado dispuso a la Policía Nacional del Perú, las órdenes de ubicación y captura en contra del sentenciado.