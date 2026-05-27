La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, prometió que en un eventual gobierno suyo se ejecutará la captura del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. En declaraciones a la prensa y tras acudir a una actividad política en la región Junín, señaló que se cumplirían las disposiciones emitidas por el Poder Judicial.

El exgobernador regional, quien permanece prófugo de la justicia, mantiene una orden de ubicación y captura por investigaciones relacionadas con presunto financiamiento ilegal de campañas electorales. Fujimori indicó que su eventual gestión adoptaría medidas para hacer efectivas las disposiciones judiciales contra personas con requisitorias vigentes.

“Yo no conozco al señor Cerrón, ustedes saben. Es más, estaba recordando el último mitin que tuve hace cinco años donde yo le decía: ‘¿Dónde está, señor Cerrón?’. En un futuro gobierno de Fuerza Popular se van a tomar todas las medidas para que el señor, que tiene una medida en estos momentos de orden de captura, esta se ejecute”, indicó.

¿Qué dijo sobre Mark Vito?

En la misma actividad, Fujimori también fue consultada sobre la situación judicial de su exesposo, Mark Vito Villanella. El empresario afronta un proceso vinculado al caso Cócteles, el cual será evaluado en instancia de apelación.

Al respecto, la candidata expresó confianza en el desarrollo del proceso judicial que enfrenta Villanella. Asimismo, señaló que espera una resolución favorable en la revisión del caso por parte del sistema de justicia.

“He visto a través de sus redes que, por ejemplo, ha mostrado varias pruebas sobre todo el trabajo que él realizaba como agente inmobiliario. Yo estoy segura de que Mark Vito, el padre de mis hijas, va a salir muy bien de este proceso que se viene”, señaló.

El caso de Mark Vito se encuentra actualmente en evaluación por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional. En esta instancia se revisará la continuidad del proceso por presunto lavado de activos.

De acuerdo con lo expuesto en la actividad, la candidata también mencionó que el empresario ha presentado documentación relacionada con su labor en el sector inmobiliario. El caso sigue en trámite dentro del sistema judicial.