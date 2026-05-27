Una intensa jornada de capacitación dirigida a los actores electorales, con miras a la Segunda Elección Presidencial del próximo domingo 7 de junio lleva a cabo la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a través de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE).

La ODPE Huánuco informó que las acciones de capacitación ya se ejecutan en los 25 distritos y 69 centros poblados de su jurisdicción como son Ambo, Huánuco y Pachitea, alcanzando no solo a miembros de mesa, sino también a electores, personas con discapacidad, efectivos de PNP, representantes del Ministerio Público y personeros.

El jefe de la ODPE Huánuco, Juan Vidal Montes Mata, señaló que la preparación de los miembros de mesa es una de las prioridades de la institución, debido a la responsabilidad que asumirán durante la instalación de las mesas, el sufragio y el conteo de votos.

Asimismo, anunció que este domingo 31 de mayo se desarrollará una capacitación masiva dirigida a todos los miembros de mesa titulares y suplentes sorteados para las Elecciones Generales 2026, quienes volverán a desempeñar funciones durante la segunda vuelta presidencial.

Para facilitar el aprendizaje, el personal de la ONPE viene utilizando material didáctico como cartillas, trípticos y afiches informativos, con el objetivo de orientar adecuadamente a cada actor electoral.

La entidad también recordó que los ciudadanos pueden consultar su local y mesa de votación a través de la plataforma digital de consulta electoral habilitada por la ONPE: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio.

Con este despliegue en diversas localidades, la ODPE Huánuco busca fortalecer la participación ciudadana y asegurar una jornada electoral transparente e informada en toda la región.