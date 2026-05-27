El Poder Ejecutivo convocó una reunión de coordinación para abordar la situación que atraviesa el sector arrocero en distintas regiones del país. La cita se realizará tras diversos reportes sobre dificultades en la producción y comercialización del cultivo.

La medida fue comunicada por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y la Presidencia del Consejo de Ministros. El objetivo es reunir a autoridades regionales y representantes del sector para revisar acciones frente al escenario actual.





¿Cuándo será la reunión?

El encuentro fue programado para este miércoles 27 de mayo en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros. La sesión está prevista para las 4:00 p.m y contará con participación de distintos actores vinculados al sector agrario.

De acuerdo con la información oficial, fueron convocados gobernadores regionales y representantes de gremios arroceros. La reunión busca generar un espacio de coordinación entre el Gobierno central y las zonas productoras.

La situación del sector arrocero ha generado preocupación en regiones como Arequipa, Piura y Lambayeque, desde donde los productores han denunciado el alza de costos de insumos agrícolas y fertilizantes. Además, se ha reportado impacto por la presencia de arroz importado en el mercado nacional, una situación que termina afectando los precios y la rentabilidad de la producción local.

En el encuentro programado se evaluarán propuestas de los representantes regionales y de los gremios agrarios. El proceso se enmarca en la coordinación entre el Ejecutivo y los actores del sector agrícola.

En el marco del paro agrario y la crisis que atraviesa el sector en distintas regiones del país, el Poder Ejecutivo ha venido incorporando el tema en sus espacios de coordinación interna. Sin embargo, hasta el momento no se han aprobado disposiciones concretas de alcance general que modifiquen la situación denunciada por los productores.

El debate ha estado presente en reuniones de gabinete y en pronunciamientos sectoriales de los ministerios vinculados a la actividad agraria. Estas intervenciones han estado orientadas principalmente a diagnósticos y evaluación del escenario actual.

¿Qué otras medidas adoptó previamente el Ejecutivo?

Antes de la convocatoria, el Ejecutivo ya había incorporado la situación del sector agrario en sus espacios de coordinación, aunque principalmente como un punto de evaluación y no como un conjunto de decisiones concretas. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego ha expuesto informes sobre la coyuntura de los agricultores de arroz en sesiones del gabinete, mientras que desde la Presidencia del Consejo de Ministros se ha señalado que la atención del problema forma parte del seguimiento intersectorial del conflicto.

El Ministerio de la Producción ha indicado que se vienen evaluando respuestas de corto plazo orientadas a mitigar los efectos de la caída de precios y la sobreoferta en el mercado. Sin embargo, estas acciones no han derivado en la aprobación de normas específicas como decretos de urgencia o medidas estructurales que respondan directamente a las demandas de los productores movilizados. En paralelo, el propio Ejecutivo ha reconocido que las alternativas en discusión solo permitirían aliviar parcialmente la situación, sin resolver los factores de fondo que afectan al sector.