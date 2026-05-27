El Poder Ejecutivo autorizó el viaje del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, a Paraguay para participar en una reunión de ministros del Mercosur y Estados asociados. La actividad se desarrollará en la ciudad de Asunción entre el 28 y el 31 de mayo.

La decisión fue oficializada mediante la resolución suprema Resolución Suprema N° 162-2026-PCM, publicada en el diario oficial El Peruano. En el documento se precisa que la participación forma parte de una agenda de trabajo vinculada a cooperación internacional en materia de justicia.

¿Qué actividades realizará el ministro?

El encuentro reunirá a autoridades del sector justicia de los países integrantes del bloque regional. La agenda contempla el intercambio de experiencias sobre sistemas penitenciarios y políticas de administración de justicia.

Durante la reunión se abordarán temas comunes entre los Estados participantes. El objetivo es fortalecer mecanismos de coordinación en el ámbito judicial y penitenciario.

El ministro también sostendrá una reunión de trabajo con la Embajada del Perú en Paraguay. La coordinación está orientada a la organización de la participación peruana en el evento internacional.

Además, se tiene prevista una reunión con el ministro de Justicia de Paraguay, Rodrigo Nicora. En ese espacio se tratarán temas vinculados a la cooperación entre ambos países en materia penitenciaria.

Como parte de la agenda, se realizarán visitas a establecimientos penitenciarios en Paraguay. Estas actividades permitirán conocer el funcionamiento del sistema carcelario del país anfitrión.

La información recopilada será parte de los temas de análisis durante el encuentro regional. El enfoque está orientado al intercambio de experiencias entre las delegaciones participantes.

¿Quién estará a cargo del sector mientras tanto?

Mientras dure la ausencia del titular de Justicia, el despacho será encargado a la ministra de Cultura, Fátima Soraya Altabas Kajatt. Esta disposición fue establecida en la misma resolución suprema que autoriza el viaje.

La norma lleva la firma del presidente de la República, del presidente del Consejo de Ministros y del ministro de Justicia. La medida se enmarca en las disposiciones administrativas del Poder Ejecutivo para viajes oficiales.