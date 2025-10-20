Dos choferes resultaron heridos en dos accidentes ocurridos en la carretera Panamericana Norte, en el tramo Piura-Sullana, en la región Piura.

Uno de los accidentes se registró la noche del sábado 18 de octubre en el kilómetro 1028, luego que el automóvil de placa H2J-269 y un camión colisionaron violentamente en el kilómetro 1028 de la carretera.

Tras el fuerte impacto, Carlos Roque Buzis, de 41 años, que manejaba el automóvil, resultó herido y fue trasladado al Hospital de Apoyo del sector oeste, donde permanece internado.

Mientras que los vehículos que participaron en el hecho, fueron llevados a la comisaría El Obrero de la ciudad de Sullana, cuyos agentes policiales están a cargo de las investigaciones.

Por otro lado, la tarde del domingo 19 de octubre, el conductor de una camioneta resultó herido, luego que la moderna camioneta en que se trasladaba, se despistó en la misma carretera, entre Piura-Sullana.

Esto sucedió en el kilómetro 1023, lo cual generó un gran congestionamiento vehicular. Luego, con ayuda de una grúa, el vehículo afectado fue sacado de la hondonada.

Mientras que en la ciudad de Paita, un camión que trasladaba un contenedor con productos, terminó volteado al costado de la carretera Sullana-Paita, en el distrito de La Huaca.

La noche del último sábado 18, ocurrió este accidente en la zona conocida la quebrada La Zorra, entre los sectores Monteverde y Conchal del centro poblado de Viviate, donde afortunadamente el chofer resultó ileso, según se pudo conocer.