Edinson A.M., de 20 años y M.R.V., de 55 años, serán internados en los penales de Piura y Sullana, luego que el Juzgado de Investigación Preparatoria de Sechura, les dictó 12 meses de prisión preventiva, mientras son investigados por extorsión. Ellos son sindicados de pertenecer a la presunta banda delincuencial “Los Malditos del 9 de Octubre”.

[PUEDES VER: En Catacaos cuna del néctar de los incas, crean nuevo sabor de la chicha mellicera]

Agentes de la Sección de Secuestros y Extorsiones de la Divincri fueron quienes detuvieron al sujeto cuando acudió a cobrar S/1,500 a un agente BCP que había sido depositado por una presunta extorsión. Según la Policía, los delincuentes exigían S/ 30,000 a un empresario.

Según las investigaciones, un preso conocido como “Jonathan”, le pidió al intervenido que acuda al agente a retirar el dinero que le había depositado la madre del recluso, cuya mujer también fue detenida y le hallaron tres celulares y tarjetas bancarias.