Con las instrucciones dadas por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Piura y con fines de prevenir, detectar e intervenir en posibles delitos como extorsión, coacción, violencia o cobro ilegal de cupos en obras de construcción civil, el Equipo 02 de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (Feccor) de Piura, a cargo de la fiscal provincial Rocío Vences, ejecutó un operativo de control en dos importantes obras públicas.

La primera intervención se realizó en la obra de “Mejoramiento del servicio de movilidad urbana de la Av. Prolongación Av. Grau”, ubicada en el distrito 26 de Octubre. Posteriormente, el equipo fiscal se trasladó a las oficinas administrativas de la obra “Mejoramiento de la transitabilidad vial de pistas y veredas del Sector 1 de Tacalá”, en el distrito de Castilla.

Durante el operativo se verificó la legalidad de la contratación y permanencia del personal obrero y de los dirigentes sindicales presentes en las obras, como parte de la estrategia de prevención frente a delitos que afectan al sector construcción.

Asimismo, el personal del Ministerio Público brindó orientaciones a los ingenieros presentes sobre cómo actuar ante hechos de amenazas o violencia contra los trabajadores y personal administrativo, incluyendo el procedimiento para formular denuncias o solicitar apoyo policial.

La FECCOR continúa fortaleciendo su labor frente a la criminalidad organizada en la región, protegiendo tanto a los trabajadores como la correcta ejecución de las obras públicas.