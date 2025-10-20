El joven barbero David Miranda Lima, de 25 años, que recibió dos balazos en la cabeza cuando estaba reunido con otros amigos en un restaurante en Sullana, falleció, luego de permanecer internado seis días en el Hospital de Apoyo II-2 de esta provincia.

Miranda permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del nosocomio del sector oeste, pero lamentablemente no soportó las graves heridas de los impactos de bala y dejó de existir la noche del último sábado.

La tarde del domingo 12 de este mes, la víctima se encontraba compartiendo con unos amigos en el restaurante-cevichería Johanita y Kalesi, situado en la primera cuadra de la avenida Cristo Nos Valga, en la urbanización popular Villa María.

Hasta ahí, llegaron dos sujetos en una motocicleta y uno de ellos ingresó y le disparó varios tiros a Miranda, que estaba en una mesa con un grupo de amigos. Dos de los proyectiles le cayó en la cabeza al barbero, que quedó tendido ante los gritos de las trabajadoras y amigos.

Fue trasladado en un vehículo al nuevo Hospital II-2 del sector oeste, donde fue sometido a una delicada operación y permanecía internado, debido a que su estado su salud era muy delicado por el daño que le habían ocasionado los impactos de bala.

Incluso, durante los días que estuvo internado, sus amigos y familiares realizaron un convocatoria por redes sociales para realizar una cadena de oración por la recuperación del joven barbero.

Efectivos policiales del Departamento de Investigación Criminal (Depincri), que están a cargo de las investigaciones, realizaron aquel día las diligencias y hallaron diversos casquillos en el interior del establecimiento y recogieron información que ayudará a esclarecer los hechos que cobraron otra víctima.