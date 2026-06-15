Lo que debía ser un fin de semana de descanso terminó en tragedia para una familia que partió de Arequipa en busca de mejores oportunidades. Jonathan Castillo es el único sobreviviente del fatal accidente ocurrido la noche del domingo 14 de junio en la carretera Panamericana Sur, a la altura del sector Quebrada del Toro, en la provincia de Camaná, donde murieron su pareja, sus suegros y el hermano de su suegro.

Hace apenas un mes, Jonathan y sus familiares se habían trasladado a la zona de San José, en el distrito de La Joya, para trabajar en el rubro de construcción civil. Como muchos trabajadores que viajan por motivos de trabajo, ellos buscaban generar ingresos y construir un futuro mejor.

El último fin de semana decidieron aprovechar sus días libres para viajar a Camaná. Sin embargo, cuando retornaban, el vehículo en el que se desplazaban chocó contra un camión en el kilómetro 865 de la Panamericana Sur.

Cuatro muertos y un herido en choque entre camión y taxi en la Panamericana Sur (Foto: Difusión)

Los cinco ocupantes viajaban en un taxi tipo tico que quedó completamente destruido por el impacto. Las dos mujeres, madre e hija, fueron expulsadas del vehículo y sus cuerpos quedaron tendidos sobre la carretera. El conductor, su hermano y Jonathan quedaron atrapados entre los fierros retorcidos del automóvil.

Las labores de rescate fueron realizadas por bomberos y policías, quienes sacaron con vida a Jonathan y lo trasladaron inicialmente al hospital de Camaná. Debido a la gravedad de sus lesiones, posteriormente fue derivado al Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa.

Mientras el joven luchaba por recuperarse, sus padres desconocían lo ocurrido. Recién la mañana de este lunes recibieron una llamada telefónica desde Camaná informándoles de la tragedia. La noticia los llevó de inmediato al hospital arequipeño para reencontrarse con su hijo.

RECUPERACIÓN FÍSICA

Según informó el director adjunto del Hospital Honorio Delgado Espinoza, José Tanco, Jonathan se encuentra estable. Los médicos le diagnosticaron traumatismo encéfalo craneano producto de un golpe en la cabeza, aunque descartaron la necesidad de una intervención quirúrgica.

El paciente permanecerá hospitalizado al menos dos días más bajo observación médica, mientras se recupera físicamente de las lesiones, si embargo, la herida emocional tomará más tiempo sanar.