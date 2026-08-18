El ministro del Interior, César Astudillo, aseguró que los actuales altos mandos de la Policía Nacional permanecerán en sus cargos mientras mantengan resultados en la lucha contra la criminalidad. Asimismo, señaló que el Gobierno viene ajustando las estrategias de seguridad frente al incremento de delitos y amenazas en diversas regiones del país.

En relación con la continuidad del comandante general de la Policía, Óscar Arriola, el ministro indicó que los actuales altos mandos seguirán desempeñando sus funciones siempre que cumplan con la misión encomendada y alcancen resultados en la lucha contra la criminalidad.

“Mientras sigamos trabajando y sigamos teniendo resultados, van a continuar”, señaló Astudillo, quien indicó que los operativos de la Policía vienen permitiendo desarticular diversas organizaciones criminales.

En su pronunciamiento, Astudillo explicó que cada región cuenta con planes específicos de seguridad, los cuales son evaluados y ajustados de acuerdo con las características y necesidades de cada zona. Precisó que Lima, Loreto y Áncash, por ejemplo, tienen varios planes debido a las particularidades de la criminalidad que enfrentan.

El titular del Mininter destacó que la inteligencia constituye uno de los principales componentes de estas estrategias, pues permite identificar y desarticular organizaciones criminales antes de que concreten sus acciones. No obstante, reconoció que los equipos de inteligencia aún no se encuentran desplegados por completo en todo el territorio nacional.

Astudillo también se pronunció sobre los recientes asesinatos y ataques contra ciudadanos, entre ellos trabajadores del transporte público. Indicó que estos casos están siendo investigados y reconoció la necesidad de reforzar las estrategias de seguridad. Asimismo, anunció que realizará una nueva evaluación de los planes junto con los generales de la Policía.

Además, el titular del Interior sostuvo que se viene trabajando en el fortalecimiento de la Policía con más recursos y herramientas tecnológicas. Entre ellas, destacó el uso de sistemas de geolocalización y georreferenciación, drones y otros equipos que permitirán mejorar las acciones contra el crimen organizado.

En ese sentido, señaló que el Ministerio del Interior cuenta con el respaldo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y de las Fuerzas Armadas para reforzar las labores de inteligencia y seguridad.

Posteriormente, Astudillo informó que el Gabinete Ministerial acudirá al Congreso para exponer la política general del Gobierno y responder a las interrogantes de los parlamentarios. Además, señaló que la solicitud de facultades legislativas se encuentra en la Presidencia del Consejo de Ministros.

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César Astudillo, ministro del Interior: Mientras sigamos trabajando y teniendo resultados, los altos mandos de la Policía van a continuar



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