Un incendio arrasó con una vivienda de material rústico y dejó en la calle a una pareja de adultos mayores en el distrito de Lancones, provincia de Sullana.

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El siniestro se registró la noche del martes 29 de septiembre en el caserío Sauzal, donde las llamas consumieron rápidamente el inmueble a pesar del esfuerzo de los vecinos por sofocar el fuego utilizando agua y arena.

Tras la tragedia, familiares y pobladores de la zona iniciaron una campaña de solidaridad y viene solicitando apoyo urgente a las autoridades locales y provinciales. La humilde pareja lo perdió todo en cuestión de minutos, por lo que requieren ayuda humanitaria inmediata para reconstruir el hogar en el que habitaban desde hace varios años.