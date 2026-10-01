Agentes desarticularon la presunta organización criminal ‘Los Injertos del Rímac’, dedicada al cobro de cupos y extorsión , y detuvieron a cuatro personas, entre ellas un menor de edad. El operativo se realizó poco después de un ataque contra una obra de construcción en el distrito.

De acuerdo a la Policía Nacional del Perú, el atentado ocurrió en una obra ubicada en la avenida Marañón, en el cruce con Paita, en el distrito limeño del Rímac, cuando varios sujetos llegaron en vehículos y realizaron disparos en el lugar.

Tras el ataque, los agentes revisaron las cámaras de seguridad de la zona y siguieron el rastro de los presuntos implicados. El análisis de las imágenes y otros elementos permitió ubicar una vivienda en la zona de El Bosque, donde se realizó la intervención.

Durante el operativo fueron detenidos Jordan Salas Escobar (21), Miguel Nicolás Carrasco (33), Sheyla Salas Escobar (29) y un adolescente de 16 años. La Policía informó que los intervenidos estarían vinculados con la organización criminal ‘Los Injertos del Rímac’.

En el inmueble fueron incautados una pistola cargada, un arma artesanal fabricada con fierros y cartuchos.

Según la Policía, la banda estaría bajo las órdenes de un presunto líder conocido como ‘Criker’ , quien se encontraría en el extranjero.

Las autoridades continúan con las diligencias para determinar el grado de participación de cada detenido y esclarecer el ataque contra la obra.

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