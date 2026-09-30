Un camión que transportaba aceite vegetal se volcó esta tarde a un kilómetro del peaje de la Variante de Uchumayo, en Arequipa, provocando el cierre temporal de la vía y una fuerte congestión vehicular.

Tras el accidente, parte de la carga se derramó sobre la carretera, por lo que se restringió el tránsito mientras se retiraba el vehículo con apoyo de maquinaria.

Camión cargado de aceite vegetal se volcó cerca de la Variante de Uchumayo y cierran carretera en Arequipa

El cierre ocasionó largas filas de vehículos en la zona. Ante la demora, algunas personas optaron por continuar su recorrido a pie y caminar varios kilómetros para ingresar hacia la ciudad.

Una persona resultó herida tras la volcadura y fue trasladada a la clínica San Pablo por serenos de Uchumayo para recibir atención médica.

De manera preliminar, se informó que el accidente habría ocurrido luego de una mala maniobra de otro conductor, aunque las circunstancias exactas todavía deberán ser determinadas.